Incidente Ferrari a Las Vegas, l’ira di Vasseur: “abbiamo avuto paura per Sainz”, la FIA potrebbe chiudere un occhio

Il GP di Las Vegas è iniziato col piede sbagliato. Le prime prove libere sono durate solo 10 minuti e le seconde sono slittate di diverse ore a causa di una serie di lavori da fare in pista dopo il danno sulla Ferrari di Sainz.

Nel team di Maranello non si respira di certo un’aria serena e rilassata: quanto accaduto allo spagnolo ha creato non poche difficoltà e seri problemi.

Il team principal della Rossa non ha nascosto tutto il suo disappunto dopo le FP1: “abbiamo danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Penso che sia semplicemente inaccettabile. Non penso nemmeno Sainz prenderà parte alla FP2. Abbiamo avuto paura per Carlos, l’impatto è stato duro. E’ un inizio difficile del weekend, avevamo aspettative alte. Non avevamo capito cosa fosse successo, nemmeno guardando l’on board. E’ stato un danno enorme, siamo stati fortunati con Carlos che non è fatto nulla ma salterà le FP2 e dovrà essere pronto per domani. Dobbiamo distinguere l’aspetto sportivo dallo show. E’ stato finora tutto davvero fantastico il contorno, ma questo non deve distogliere l’attenzione dell’aspetto sportivo. Adesso sono ancora sotto choc e molto arrabbiato, è difficile per me parlare. Forse sarebbe meglio su queste piste nuove avere anche altre categorie per provare insieme il circuito“, queste le parole di Vasseur ai microfoni Sky.

La FIA potrebbe chiudere un occhio

Dalle prime indiscrezioni sembra che la FIA potrebbe chiudere un occhio per quanto riguarda le penalità che spetterebbero a Sainz e Ocon per la sostituzione degli elementi danneggiati.

I due piloti potrebbero essere esenti da sanzioni perchè gli incidenti sono stati provocati “dall’impatto con un oggetto estraneo presente sulla pista”, come specificato nel documento ufficiale della FIA.