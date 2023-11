Harry Kane, niente casa a Monaco: sceglie l’hotel di lusso e spende una cifra folle

SportFair

Durante il mercato estivo Harry Kane ha preso una decisione importante per la sua carriera: lasciare il Tottenham per trasferirsi al Bayern Monaco. Le possibilità di mettere un trofeo in bacheca, specialmente se si tratta di campionato o Champions League, erano ridotte al lumicino con gli ‘Spurs’, mentre nella sua nuova avventura al Bayern Monaco il campione inglese parte con prospettive di ‘triplete’ ogni stagione.

È chiaro che i trofei passeranno dai suoi gol, ma far muovere la rete non è mai stato un problema per il cannoniere inglese: nelle 10 partite giocate in stagione, Kane ha già messo a segno 15 gol e 5 assist. Si è ambientato bene. Così come sembra essersi ambientato bene alla vita in Germania, merito anche di un hotel di lusso che lo ospita ogni notte.

Niete casa, meglio l’hotel

Secondo quanto riportato dal “The Sun”, Harry Kane non ha cercato casa in Germania in vista del trasferimento, ma ha preferito optare per un hotel di lusso, il Vier Jahreszeiten Kempinski, struttura dotata di numerosi servizi e piscina panoramica sulla città. Il costo della sua suite? Circa 11.000 euro a notte! Kane nel suo soggiorno tedesco avrebbe già speso oltre 1 milione di euro. Considerando che il Bayern Monaco gliene versa 25 l’anno, non dovrebbe finire in banca rotta…