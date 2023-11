Guerra Israele, Hamas hackera i siti delle squadre: messaggio raccapricciante

SportFair

Come già accaduto per la guerra in Ucraina, anche il conflitto tra Israele e Hamas finisce per influenzare il mondo del calcio. Nella tarda serata di lunedì, il gruppo terroristico Hamas ha preso il controllo, tramite hackeraggio, del sito internet del Maccabi Tel Aviv, la squadra più famosa del calcio israeliano, nonchè quella della città più grande d’Israele.

In primo piano, nella homepage del sito del team, è apparsa la foto di Abu Ubaida, portavoce del braccio armato di Hamas. La foto raffigura l’uomo con il volto coperto, con al suo fianco la scritta “Allah, la vittoria è vicina“. Il messaggio è chiaro: Hamas non intende deporre le armi mettendo a serio rischio la vita di migliaia di innocenti. Hackerati anche i siti di altri due club israeliani: Hapoel Beer Sheva e Maccabi Netanya.