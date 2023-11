Formula 1, GP del Brasile pericoloso: la FIA indaga

SportFair

Il Gran Premio del Brasile ha regalato a Max Verstappen la sua 52ª vittoria in carriera. L’olandese si è lasciato alle spalle un ottimo Norris ed un fantastico Fernando Alonso, terzo dopo uno spettacolare duello al fotofinish con Sergio Perez.

A far discutere, adesso, però, non sono le gesta dei piloti in pista, ma un grosso problema di sicurezza. Gli organizzatori del Gran Premio, infatti, sono finiti sotto indagine dalla FIA per gravi violazioni.

Tantissimi spettatori, infatti, hanno invaso la pista quando ancora le vetture erano sul circuito.

Gli organizzatori del Gran Premio del Brasile hanno promesso di risolvere i problemi di sicurezza per il prossimo anno. L’Organizzazione di F1 di San Paolo (SPF1) ha “ammesso candidamente i fallimenti in termini di protocolli e misure di sicurezza. SPF1 ha dichiarato, in mitigazione, che avrebbe condotto un’indagine approfondita e avrebbe adottato misure per porre rimedio in tempo per il prossimo evento in Brasile“.

Gli steward hanno ordinato agli organizzatori di presentare il piano formale di riparazione alla FIA entro la fine del prossimo gennaio.

La questione è stata anche deferita al World Motor Sports Council della FIA per “un’ulteriore indagine per determinare se sia necessario adottare ulteriori misure o applicare sanzioni oltre al piano di riparazione“.