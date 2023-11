Formula 1, paura ad Interlagos: il maltempo spazza via il tetto di una tribuna | VIDEO

SportFair

Momenti di paura ad Interlagos, dove ieri sono andate in scena le qualifiche del GP del Brasile di Formula 1. Verstappen e Leclerc hanno fiutato la pioggia e sono usciti subito dai box per effettuare il loro giro veloce, tornato utile vista l’interruzione anticipata del Q3 per l’arrivo del maltempo.

Non sono mancati gli imprevisti e gli spaventi: il temporale ha portato via la copertura di una tribuna nell’ultimo settore del circuito.

Secondo le prime informazioni nessuno spettatore è rimasto gravemente ferito, con i tifosi costretti ad evacuare la struttura sotto al forte vento e alla pioggia.

Video Paura ad Interlagos, il maltempo spazza via una tettoia