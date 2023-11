A Las Vegas una cerimonia d’apertura spettacolare: ci pensano i piloti a renderla divertente | VIDEO

SportFair

E’ tutto pronto a Las Vegas per l’attesissimo penultimo round della stagione 2023 di Formula 1. Dopo 41 anni di assenza il Circus torna a Las Vegas, per un nuovo GP in un’edizione inedita.

Se da una parte ci si aspetta un grande spettacolo, in pista ma anche fuori, dall’altra non mancano le critiche e polemiche. Tra coloro che sicuramente non amano particolarmente questo nuovo weekend di gara c’è Max Verstappen, che ha già manifestato il suo disappunto.

Dopo la cerimonia di apertura, molto scenografica ed in grande stile, Verstappen ha infatti affermato di essersi sentito un pagliaccio.

La cerimonia d’apertura

I piloti sono stati protagonisti di un vero e proprio show, che non tutti hanno apprezzato. I piloti sono stati presentati squadra per squadra, salendo su un box luminoso tramite un ascensore. Un breve saluto al pubblico tra luci abbaglianti e musica a tutto voluto e poi via.

Una cerimonia di circa 30 minuti, durante i quali non sono mancati dei simpatici retroscena. Nel momento in cui Leclerc e Sainz sono scesi dal loro ‘box’, lo spagnolo ha cercato di rimanere appeso con le mani per provare, scherzosamente, a risalire in alto, ma non solo.

Virale il video di un simpatico Fernando Alonso che manda baci e cuoricini a Hulkenberg.