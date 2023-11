Verstappen fa 53 a Las Vegas: Leclerc pazzesco sul finale

SportFair

Nella notte di Las Vegas festeggia ancora una volta la Red Bull. La gara di questa mattina, penultima della stagione 2023 di Formula 1, vede ancora una volta Max Verstappen trionfante, nonostante una penalità di 5”.

Il campione del mondo si è preso di forza la prima posizione al via, spingendo fuori pista il poleman Charles Leclerc e all’ottavo giro ha ricevuto una penalità di 5”. Nonostante la penalità l’olandese è riuscito a fare una splendida gara e con un’ottima prestazione e un pizzico di fortuna è riuscito a guadagnare posizioni, portandosi in testa alla corsa e tagliando per primo il traguardo.

53ª vittoria per Verstappen, che eguaglia il record di Sebastian Vettel, ma sul finale gli applausi sono stati tutti per Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari è stato protagonista di un sorpasso pazzesco su Perez a pochi metri dal traguardo, col quale si è assicurato il secondo posto alle spalle del campione del mondo.

Quarto Ocon, seguito da Stroll e Sainz. Dietro allo spagnolo della Ferrari le Mercedes di Hamilton e Russell. Il team di Maranello guadagna punti sul team di Brackley nel Mondiale costruttori.

Le parole dei top-3

Verstappen: “è stato difficile oggi, mi hanno penalizzato e poi ho dovuto inseguire. Fino alla fine abbiamo dovuto spingere, sono riuscito a superare un po’ di macchine per raggiungere i primi due, ci sono state delle gran belle battaglie, in pista oggi è stato divertente. Col DRS che ha aiutato molto con le battaglie e anche il basso degrado, abbiamo potuto spingere tanto”.

Leclerc: “che gara! Mi sono divertito tantissimo, sono dispiaciuto di essere solo secondo, ma penso sia la migliore posizione possibile. Avevamo il passo ed eravamo molto forti nel complesso, abbiamo avuto un po’ di sfortuna con la safety car, è stato difficile con le gomme più vecchie alla fine, ma un secondo posto con tante battaglie alla fine mi è piaciuto. Mi sono davvero divertito, il weekend non è partito nel migliore dei modi ma sono contento che sia finito così, non poteva esserci gara migliore come prima gara a Las Vegas, mi sono davvero divertito.

Perez: “è iniziata in modo difficile, ma siamo riusciti a rimetterci in lotta. La Safety Car ci ha rimesso in gara, non sono riuscito a distaccarmi da Leclerc, mi mancava velocità in rettilineo, è arrivato Max e ci ha superato entrambi e Charles è andato lungo. Ho avuto diversi bloccaggi ma ho mantenuto la vettura in pista, con Charles alla fine me lo aspettavo, complimenti a lui e anche a Max. E’ stata una gran bella gara, non era semplice distaccarsi rispetto a chi avevi dietro, ma va bene così“.