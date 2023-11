Formula 1, Verstappen spegne Las Vegas! Schiaffo allo show: “fanno i soldi anche…”

SportFair

“Las Vegas? E’ 99% show e 1% sport“. Max Verstappen non le manda a dire. Nel giovedì che apre il weekend di Las Vegas, nella città delle luci e del gioco d’azzardo, il Campione del Mondo di Formula 1 boccia il contorno.

Al fenomeno olandese è stato chiesto di esprimere la sua emozioni in merito al ritorno della Formula 1 a Las Vegas dopo 41 anni d’assenza: chi si aspettava una risposta ‘politically correct’, stile Lewis Hamilton che apprezza ogni luogo del mondo in cui corre, è rimasto deluso.

Verstappen boccia lo show

“È al 99% show e all’1% evento sportivo – ha affermato l’olandese – non è che provi grandi emozioni, intendo, non mi piace. Io mi concentro sempre sul lato delle prestazioni in pista, non mi piacciono tutte le cose intorno. So che ovviamente le cose intorno, specie in alcuni posti, fanno parte del contesto di gara”. E sfrecciare lungo la Strip? “Mah, non molto interessante… Semplicemente non ci sono molte curve a dire il vero“.

Attesa per la gara di domenica? “No. Ma non vedo l’ora di provare a fare del mio meglio. Decisamente invece no rispetto a questo“, indicando le hospitality sopra il paddock.

E a chi gli chiede che impatto possa avere il suo parere negativo sull’immagine del circuito, Max risponde: “non so, immagino che facciano soldi a prescindere dal mio apprezzamento o meno, quindi non dipende da me. Ma non fingo. Esprimo sempre la mia opinione su cose positive e negative, ed è proprio così che sono. Ad alcune persone piace un po’ di più lo show, a me no. Sono cresciuto guardando solo il lato prestazionale delle corse, ed è così che la vedo. Quindi, mi piace l’idea di essere a Las Vegas, ma non tanto per quanto riguarda l’aspetto racing. Ovviamente capisco il lato business, la mia è un’opinione sull’aspetto sportivo“.