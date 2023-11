Formula 1, Verstappen canta… Tom Jones in Brasile | VIDEO

SportFair

Max Verstappen sta vivendo un momento d’oro. Il pilota olandese della Red Bull si è aggiudicato il suo terzo titolo iridato, vincendo a mani basse ed in netto anticipo. Nonostante la certezza matematica ormai da tempo di aver vinto il Mondiale 2023, Verstappen continua a conquistare un successo dietro l’altro e anche in Brasile ha tagliato per primo il traguardo.

Al termine della gara di Interlagos, l’olandese è stato sorpreso dal suo team e si è lasciato andare ad un bel canto alla radio durante la consueta chiacchierata di complimenti con la squadra dopo la vittoria.

Quale canzone ha cantato Verstappen dopo il GP del Brasile

Strano ma vero, Verstappen ha cantato “Green Green Grass of Home” di Tom Jones. Un brano lontano da qualsiasi musica moderna e più adatta ai 26 anni dell’olandese. Un classico di Tom Jones del 1965.

Non la hit più conosciuta della leggenda americana, ma la preferita di Max, amante del classico. La musica era quella messa in macchina dal padre quando viaggiavano in Europa da un kartodromo all’altro.

“Jos me lo ha detto in Qatar. Gli ho chiesto quale è la sua canzone preferita? e sono andato a vedere se PAul Smith, responsabile delle comunicazionid ella Red Bull, poteva riprodurla. E lui mi ha detto Green, Green Grass di Tom Jones. Pensavo, ovviamente dopo le Spice Girls, che gli sarebbe piaciuto Ed Sheeran, o qualcuno del suo tempo, invece no, Tom Jones!“, ha dichiarato Chris Horner.

Dopo Alonso che nel 2005 ha cantato “We are the Champions” dei Queen e Vettel che ha cantato “Azzurro” di Adriano Celentano, Verstappen si unisce al gruppo di piloti cantanti.