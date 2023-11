Veronika Rajek mozzafiato: outfit da capogiro al GP di Las Vegas | FOTO e VIDEO

SportFair

Spettacolo non solo in pista lo scorso weekend a Las Vegas. In tantissimi si sono fiondati nel paddock per assistere dal vivo al grande show del GP di Las Vegas.

Tanti vip, influencer e modelle, che hanno sfoggiato look mozzafiato. Tra queste c’è Veronika Rajek, legata al mondo dello sport per aver confessato la sua passione per Tom Brady.

La modella ha sorpreso tutti col suo outfit. un completo rosa formato da top scollatissimo, che metteva in bella mostra le sue forme, minigonna e stivali fino al ginocchio.

Veronika ha dovuto fare molta attenzione nei suoi movimenti perchè rischiava di far ‘esplodere’ tutto.

La sexy modella è seguitissima sui social, dove ha 6 milioni di follower, ai quali ha mostrato da vicino le quinte del paddock di Las Vegas. Veronika è stata a Las Vegas anche nel sabato delle qualifiche, sfoggiando ancora una volta un outfit audace.

