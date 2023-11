Formula 1, Vasseur esalta i piloti e lancia la Ferrari a Las Vegas

SportFair

Si avvicina un nuovo appuntamento del campionato di Formula 1 a Las Vegas. Il favorito è ovviamente il solito Max Verstappen, attesa anche per la risposta della Ferrari dopo il deludente risultato in Brasile. Il team principal Frederic Vasseur è molto fiducioso per il prossimo appuntamento.

“Gli USA per Ferrari sono una terra speciale, nella quale troviamo sempre tanto affetto, ed è anche per questo che abbiamo dedicato una livrea speciale a questa gara. Dal punto di vista tecnico troviamo un circuito completamente nuovo e con temperature che si attendono molto basse, diverse da quelle di qualunque altra tappa del calendario. Per questo aver fatto bene i compiti a casa prima del Gran Premio sarà fondamentale per massimizzare il potenziale di piloti e vettura”, le parole di Vasseur.

Le prospettive per i piloti Ferrari sono interessanti: “da sempre Charles è molto competitivo su questo tipo di tracciati, dove è necessario sfiorare i muretti, e Carlos ha dimostrato a Singapore di non essere da meno. Siamo fiduciosi che avremo delle carte da giocarci, lo dobbiamo fare supportando i nostri piloti e mettendoli in condizione di lottare per i risultati che sappiamo essere alla nostra portata”.