Formula 1, siparietto Leclerc-Verstappen in conferenza stampa a Las Vegas | VIDEO

Il Gran Premio di Las Vegas è stato appassionante e spettacolare. Iniziato in salita con qualche polemica di troppo, il weekend di gara di Las Vegas è terminato poi con un grande spettacolo in pista e fuori.

Max Verstappen ha vinto la gara davanti ad un ottimo Leclerc e a Sergio Perez e sembra essersi ricreduto sul weekend di gara di Las Vegas, ammettendo di essersi divertito.

Non sono mancate le risate a fine gara: il campione del mondo è stato protagonista di un siparietto con Leclerc in conferenza stampa. I due hanno scherzato sul corpo a corpo alla partenza, ricordano le vecchie battaglie dei tempi dei kart.

“Penso che il debriefing sia qualcosa che facciamo naturalmente. Lo facevamo già ai tempi del karting. È bello soprattutto quando si fa una bella gara“, ha affermato Max Verstappen. “Esattamente, ma i debriefing che facevamo all’epoca erano un po’ più tesi, adesso siamo un po’ pi ù calmi. Ovviamente siamo cresciuti, siamo cresciuti insieme”, ha aggiunto Leclerc.

“Just an incident“, ha commentato poi l’olandese, imitando proprio il suo collega, in un’intervista di Leclerc da ragazzino, proprio dopo una bagarre con Verstappen, diventata virale sui social.

