Domenica la sfida tra Ferrari e Mercedes per il 2° posto Costruttori: Wolff punge Masi

SportFair

Si corre domenica l’ultimo round della stagione 2023 di Formula 1. Il podio iridato è già stabilito, con Verstappen campione del mondo davanti al compagno di squadra Sergio Perez e Lewis Hamilton.

Ad Abu Dhabi però si decide il secondo posto nella classifica Costruttori: Ferrari e Mercedes lotteranno in pista per raggiungere questo obiettivo.

Il team di Maranello è a soli 4 punti da quello di Brackley e la sfida è apertissima. Alla vigilia della gara di Yas Marina, Toto Wolff ha parlato proprio di questa sfida, lanciando una frecciatina a Michael Masi, ex Race Director, riferendosi a quanto accaduto nel 2021 ad Abu Dhabi. Una ferita, evidentemente, ancora aperta. “Andremo lì più o meno a pari punti, ma con un direttore di gara adeguato, quindi dovrebbe andare tutto bene”, ha affermato il team principal Mercedes.

Non è mancato poi un commento sui risultati del 2023: “ad essere onesti, è bello avere la possibilità di chiudere secondi, come risultato positivo per finire la stagione, ma tra secondo e terzo posto per me cambia poco, entrambi non mi rendono particolarmente felice in nessun modo”.