Formula 1, Leclerc si prende le FP2 ad Abu Dhabi: incidente per Sainz

E’ terminata la prima giornata di lavoro a Yas Marina per i piloti di Formula 1. I campioni delle quattro ruote sono scesi in pista per la seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi.

Sorride a metà la Ferrari: Leclerc, infatti, è il più veloce, col tempo di 1.24.809, ma Carlos Sainz ha distrutto la sua monoposto finendo contro le barriere a tutta velocità e chiudendo la sessione solo 19°.

Il monegasco si lascia alle spalle Lando Norris, tornato in forma dopo il brutto incidente di Los Angeles, e Max Verstappen. Quarto invece Valtteri Bottas, davanti a Sergio Perez.

Sesto George Russell, miglior pilota Mercedes, 8° invece Lewis Hamilton.