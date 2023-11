Formula 1, doppietta Ferrari ad Interlagos: Verstappen e Perez fuori dalla top-10

SportFair

E ufficialmente iniziato un nuovo weekend di gara. I piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere di questo fine settimana in formato sprint, prima delle qualifiche di questo pomeriggio.

La sessione di oggi ad Interlagos si è chiusa con doppietta Ferrari , con Sainz davanti al compagno di squadra Leclerc. Terzo invece Russell, seguito da Hulkenberg e Albon.

Sessione insolita, con tempi da prendere con le pinze, in quanto in molti non hanno girato con la gomma rossa. Verstappen e Perez hanno chiuso la sessione rispettivamente al 16° e 18° posto e hanno girato con uns olo treno di gomme.

12° invece Lewis Hamilton.

Un risultato dunque un po’ ingannevole, che non deve illudere gli appassionati della rossa.