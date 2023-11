Verstappen non sbaglia un colpo, 52ª vittoria in Brasile: Alonso da applausi

SportFair

Il Gran Premio del Brasile di Formula 1 ha regalato spettacolo e colpi di scena, incoronando Max Verstappen campione assoluto. Il campione del mondo di Formula 1 ha vinto anche la gara lunga di Interlagos dopo il successo di ieri nella Sprint, in una stagione da record.

L’olandese della Red Bull ha tagliato per primo il traguardo, davanti ad un ottimo Norris e un bravissimo Fernando Alonso, che per soli 53 millesimi si prende un fantastico podio, dopo una battaglia avvincente con Sergio Perez per il 3° posto.

Domenica amara per la Ferrari, in pista solo con Sainz, sesto. Charles Leclerc, infatti, si è ritirato ancor prima del via della gara di oggi di San Paolo a seguito di un problema durante il giro di formazione che lo ha fatto finire contro le barriere.

La Mercedes è arrivata a traguardo solo con Hamilton, 8°. Russell, infatti, è stato costretto al ritiro.

Le parole dei top-3

Verstappen: “le partenze sono state molto importanti oggi, siamo riusciti a gestire bene le gomme, siamo riusciti ad andare bene su ogni gomma, nello stint centrale abbiamo creato un buon vantaggio e lì siamo stati molto forti. E’ andata abbastanza bene ma col degrado continui a fare delle correzioni, quindi continui a stare concentrato. Oggi è andata molto bene. Prima voglio godermi questa gara, a Las Vegas sarà tutto diverso, più freddo, un circuito cittadino, sarà nuovo per tutti”.

Norris: “mi sento molto bene, non potevo fare molto meglio onestamente, avevamo un buon passo, ottima partenza all’inizio, sono passato dal sesto al secondo posto. Oggi sono stato un po’ più aggressivo, sono contento, dobbiamo accontentarci del secondo posto per il momento sono contento. Max è andato troppo forte, il secondo posto è un buon risultato”.

Alonso: “per me sono stati trenta giri quando Checo mi ha messo la pressione, quando mi ha superato pensavo non fosse più possibile il podio, in curva 4 ci ho provato, sono contento per il team, abbiamo faticato negli ultimi mesi, questo è per loro, per tutti in fabbrica. Stiamo ancora imparando, queste sono vetture molto complesse, abbiamo sperimentato qualcosa e speriamo di poter competere”.