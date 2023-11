Las Vegas si illumina di rosso! Leclerc in pole, Sainz sorride a metà

SportFair

Festa Ferrari a Las Vegas! Nella notte di Las Vegas è Charles Leclerc, davanti a Carlos Sainz, il poleman del tanto chiacchierato appuntamento americano.

Il monegasco della Ferrari ha chiuso davanti a tutti col tempo di 1.32.726, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra, che dovrà scontare una penalità di 10 posizioni in griglia per la sostituzione di vari elementi dopo l’incidente di ieri e Max Verstappen. Si tratta della quinta pole stagionale di Leclerc, la 23ª in carriera.

Dietro al campione del mondo si piazza un buon Russell, seguito da Gasly e Albon. Clamorosamente fuori in Q1 invece le McLaren di Norris e Piastri. La Ferrari sorride a metà per un ottimo risultato in un circuito inedito e veloce.

Le parole dei top-3

Leclerc: “ovviamente sono felice, per la prima volta qui a Las Vegas, un evento incredibile. Poter partire dalla pole è grandioso, ma sono un po’ dispiaciuto per i giri in Q3, cerchiamo di mettere tutto insieme in gara, sono lì che ci mancano un po’ le prestazioni. Non posso lamentarmi. Ero venuto qui una volta in passato per fare delle feste, è molto diverso da quello che stiamo facendo questo weekend, speriamo di poter vincere domani e poi poter festeggiare. E’ bellissimo vedere così tante persone e vedere quanto lavoro è stato fatto per organizzare un evento così”.

Sainz: “un lavoro eccezionale da parte di tutto il team, abbiamo dominato le qualifiche insieme dopo la giornata difficile di ieri, siamo riusciti a rimettere insieme la macchina per poi monopolizzare la prima fila. Avrei voluto essere primo, ma va bene lo stesso. Non voglio mentire, sono ancora di pessimo umore per ieri, cerco di non farlo vedere ma la situazione è questa. Domani dipenderà dalla partenza, dal graining e da quanto sarà facile superare. Mi piacerebbe lottare per la vittoria ma dovrò fare una gara di rimonta e penso che sarà complicato”.

Verstappen: “fa tanto freddo e la pista è scivolosa, non è sempre lineare ma è stato divertente, abbiamo sfruttato al massimo il potenziale, spero che potremo gestire bene le gomme nella gara di domani e recuperare posizioni. Ieri il passo gara non è sembrato male, i punti saranno assegnati domani e sarà importante fare bene“.