La pioggia rovina i piani ad Interlagos: pole di Verstappen, bene Leclerc

Il weekend del GP del Brasile è entrato nel vivo! I piloti della Formula 1 si sono sfidati in pista, ad Interlagos, nelle qualifiche che decretano la griglia di partenza della gara di domenica.

Al termine di una sessione iniziata con un po’ di ritardo a causa di alcuni detriti in pista, è la Red Bull a festeggiare: Max Verstappen è infatti il poleman del GP del Brasile. Il campione del mondo di Formula 1 approfitta dell’arrivo del maltempo che ha costretto all’interruzione definitiva del Q3 a 4:19 dal termine per prendersi una nuova splendida pole position in u, la sua 11ª , in una stagione da record.

La pioggia, il forte vento ed un improvviso buio hanno costretto i commissari a prendere la decisione di interrompere la sessione e mettere in sicurezza i piloti, regalando così all’olandese una splendida pole, che ha beneficiato del vantaggio di essere uscito prima, così come anche Leclerc, in prima fila al fianco di Verstappen.

Terzo invece Stroll, seguito da Alonso. Quinto tempo per Lewis Hamilton, che si lascia alle spalle il compagno di squadra George Russell. 8° invece Carlos Sainz. Lontano Sergio Perez, 9°.

Le parole dei top-3

Verstappen: “non sapevamo quando sarebbe arrivata la pioggia, è un tempo davvero folle, io e Charles stavamo parlando proprio di questo. Il vento ha cominciato a cambiare ed è diventato molto forte mentre eravamo in pista. Mi aspetto che saremo molto vicini in gara come in qualifica, sarà importante la gestione”.

Leclerc: “funziona bene per noi, ma oggi ho provato qualcosa che non avevo mai provato in carriera, la macchina era difficile da guidare, zero aderenza, ma poi sono arrivato secondo, è stata una sorpresa. Oggi abbiamo fatto la scelta giusta e abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare quindi tutto bene. Spero che vada bene e speriamo che non ci sia troppa pioggia domani e domenica”.

Stroll: “la macchina ci ha dato delle belle sensazioni, il resto è piuttosto insidioso, le condizioni erano variabili, abbiamo ottenuto un grande risultato. Sono state gare complicate per noi, in Messico è stato un weekend duro”.