Qualifiche Gara Sprint GP Brasile: Norris in pole, amarezza Ferrari

SportFair

Dopo la pioggia e lo scenario spettrale di ieri, quest’oggi il meteo è stato decisamente più clemente in Brasile per le qualifiche della Gara Sprint. Si gira all’asciutto, cielo sereno sul tracciato di Interlagos.

Lando Norris firma la pole position per la gara veloce di questa sera. Dietro di lui le Red Bull di Verstappen e Perez. Le Ferrari partiranno dalle retrovie.

Q1

Esteban Ocon, terzo ieri, finisce a muro a 33 secondi dal termine del primo stint, dopo un contatto con Alonso. Miglior tempo per Sainz in 1:11.796 davanti a Norris e Hamilton. Quarto Verstappen, settimo Leclerc. Eliminati: Sargeant, Albon, Zhou, Stroll e Ocon.

Q2

Niente Q2 per Alonso dopo l’incidente. Miglior tempo per Lando Norris in 1:11.221 davanti a Perez e Verstappen. Leclerc quinto, Sainz settimo. Eliminati: Alonso, Bottas, Gasly, Hulkenberg e Magnussen.

Q3

Nell’ultimo stint delle qualifiche il miglior tempo lo fa registrare Lando Norris in 1:10.622 davanti a Verstappen e Perez. Q3 amaro per le Ferrari: Leclerc è settimo, Sainz decimo.