Formula 1, pole Verstappen in Brasile: il premio lo consegna l’Imperatore

Chi se non lui? Max Verstappen scatterà dalla pole position anche nel GP del Brasile. Il pilota della Red Bull, favorito dall’interruzione anticipata per pioggia, si è visto convalidare il miglior tempo, con 4 minuti di anticipo rispetto alla scadenza naturale della sessione, per avverse condizioni meteo.

Per il Campione del Mondo è l’11ª pole stagionale: numeri che lo rendono un vero in Formula 1. E a proposito di imperatori, a premiarlo, in Brasile, una vecchia conoscenza del calcio italiano: l’ex bomber dell’Inter Adriano, ribattezzato dai tifosi “Imperatore”.