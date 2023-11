Notte fonda e diluvio: scenario spettrale nelle qualifiche di F1 in Brasile | FOTO e VIDEO

Halloween è passato da qualche giorno, ma lo scenario del GP del Brasile ricorda tanto quello della ‘Notte delle streghe’. Buio pesto a Interlagos, i nuvoloni grigi sono diventati neri, carichi di pioggia, rovesciata poi sul circuito. “È notte“, affermano i piloti nel team radio. È notte davvero.

Le qualifiche di Formula 1 del GP del Brasile terminano con 4 minuti d’anticipo, non ci sono le condizioni meteo adatte a portarle a termine. Monoposto e piloti sfilano sotto la pioggia. Lo scenario nel paddock è spettrale: nella nostra gallery le foto del venerdì sera a tinte dark di Interlagos.

Even for Interlagos, the change in weather was extraordinary 🤯#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/kMsMOCU9dj

— Formula 1 (@F1) November 3, 2023