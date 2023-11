Formula 1, Perez-Red Bull: futuro incerto, il commento di Verstappen

I piloti della Formula 1 sono pronti per un nuovo weekend di gara, in formato Sprint. Alla vigilia del GP del Brasile sono tanti gli argomenti di cui si è parlato, uno tra questi il tanto chiacchierato futuro di Sergio Perez.

Il pilota messicano, reduce dal ritiro nella sua gara di casa dopo l’incidente alla prima curva con Leclerc, non ha brillato nella stagione 2023 di Formula 1 e punta al secondo posto nella classifica mondiale.

Le prestazioni del messicano hanno messo qualche dubbio alla Red Bull che sembra guardarsi intorno per un sostituto. Dopo la settimana del GP del Messico si è parlato di un possibile ritorno di Daniel Ricciardo, autore di una buona prestazione in terra messicana e i giornalisti hanno chiesto un parere a Max Verstappen.

Le parole di Verstappen

Il tre volte campione del mondo ha detto la sua sul suo futuro compagno di squadra: “ho sempre avuto un buon rapporto con Daniel quando eravamo compagni di squadra e quando non lo eravamo, e ho anche un buon rapporto con Checo. Sarebbe ingiusto dire chi preferisco. Sono stati due grandi compagni e questo tipo di decisioni non dipendono da me. Se l’anno prossimo sarà Checo, bene, lavoriamo bene ed è un bravo ragazzo. Se fosse Daniel, andremmo d’accordo anche noi. La F1 è uno sport difficile con questo tipo di domande. Ma molto probabilmente non succederà nulla, giusto?”, ha affermato l’olandese.

Non è mancato poi un commento sulla caccia al 2° posto di Perez: “non dovrebbe spettare a me prendere i punti. Ma ho fiducia che Checo sarà davanti, abbiamo la macchina più veloce. L’anno scorso non se ne parlava molto prima del fine settimana. Speriamo di non ritrovarci in quella situazione, è meglio per tutti“.