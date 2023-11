Formula 1, penalità in Brasile: stravolta la griglia di partenza, sorride la Ferrari

SportFair

Sembrava finita sotto il diluvio e con qualche minuto di anticipo la sessione di qualifica del GP del Brasile. Ma a notte fonda sono arrivate alcune penalità che hanno stravolto la griglia di partenza del GP di domenica.

Max Verstappen ha mantenuto la pole position con Charles Leclerc al suo fianco in prima fila, ha guadagnato, invece, una posizione Carlos Sainz (ora 7°) a causa della penalità per impeding in pit-lane che ha fatto retrocedere George Russell dal sesto all’ottavo posto. Scivola indietro anche Esteban Ocon che, per lo stesso motivo di Russell, passa da 12° a 14°.

La griglia di partenza del GP del Brasile

1ª Fila: 1. Verstappen, 2. Leclerc

2ª Fila: 3. Stroll, 4. Alonso

3ª Fila: 5. Hamilton, 6 Norris

4ª Fila: 7. Sainz, 8. Russell

5ª Fila: 9. Perez, 10. Piastri

6ª Fila: 11. Hulkenberg, 12. Magnussen

7ª Fila: 13. Albon, 14. Ocon

8ª Fila: 15. Gasly, 16. Tsunoda

9ª Fila: 17. Ricciardo, 18. Bottas

10ª Fila: 19. Sargeant, 20. Zhou