Formula 1, la partenza della sprint race in Brasile: Verstappen ‘fulmina’ Norris | VIDEO

E’ iniziato lo spettacolo della sprint race in Brasile per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La pole position della sprint è stata conquistata a sorpresa da Norris, al suo fianco il campione del mondo Max Verstappen. In seconda fila Perez e Russell. Deludenti le prestazioni delle Ferrari con Leclerc e Sainz rispettivamente in 7ª e 9ª posizione.

In partenza grandissimo scatto di Max Verstappen che ‘fulmina’ Norris e si porta in prima posizione. Ottimo sprint anche di Russell che scatta in seconda posizione, poi Norris e Hamilton. Quinto Perez e sesto Leclerc.

Max Verstappen overtakes Lando Norris for the lead at the start of the Brazil F1 Sprint!#BrazilGP #F1Sprint #F1

pic.twitter.com/Zieid78itQ — Opinionated Fan (@OpinionatedSF19) November 4, 2023