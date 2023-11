Formula 1, subito bandiera rossa ad Interlagos: la partenza del GP del Brasile | VIDEO

Inizio di gara complicato e ricco di colpi di scena oggi ad Interlagos. Ancor prima del via del GP del Brasile la Ferrari ha perso una delle sue monoposto, con Leclerc finito a muro durante il giro di formazione.

Una volta spenti i semafori, poi, non è mancato un nuovo colpo di scena: un incidente tra Magnussen e Albon ha costretto alla bandiera rossa.

Tutto fermo quindi ad Interlagos, dove i piloti della Formula 1 sono tornati ai box in attesa di riprendere la gara.

Dopo un lungo stop, necessario per la pulizia della pista, alle 18.31 i piloti si sono schierati nuovamente in pista per una nuova partenza del GP del Brasile. Verstappen ha mantenuto la sua prima posizione, con Norris alle sue spalle.

Hamilton went hunting but got hunted! He tried to pass Norris at the start but was overtaken by Alonso#F1 #Brazil #Formula1 #BrasilGP #Interlagos #BrazilGP #Mercedes #AstonMartin pic.twitter.com/xxTn8XZRGa

— giFF1🏁 (@giFFormula1) November 5, 2023