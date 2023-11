La Ferrari ed il potenziale di Leclerc, Elkann non ha dubbi: “può diventare campione del mondo”

SportFair

La Ferrari continua a lavorare sodo per riuscire a risolvere i problemi che ancora impediscono ai piloti di poter lottare per il titolo iridato nel Mondiale di Formula 1.

Leclerc e Sainz, nonostante i tanti imprevisti ed inconvenienti della stagione, hanno fiducia nella Scuderia di Maranello e sperano di poter far bene a bordo della Rossa.

Intervistato dalla BBC, John Elkann, numero 1 della casa di Maranello, ha parlato proprio dei risultati ancora non troppo soddisfacenti in pista e dei suoi piloti, in particolar modo di Leclerc.

Le parole di Elkann

“Le ragioni sono sempre tante, tantissime e si rifanno a ogni singolo aspetto che conta. Nel 2020 abbiamo avuto una stagione davvero negativa e una delle cose che mi ha sorpreso allora è che in realtà abbiamo fatto peggio nei pit stop rispetto alla nostra posizione in campionato. Era un indicatore della mentalità, perché alla fine per vincere davvero bisogna essere bravi in tutto. È vero che a margine, se non hai una macchina competitiva, il resto non ti farà vincere, ma se hai questa attitudine, è difficile che tu possa vincere”, ha affermato il numero 1 della Rossa.

“Charles Leclerc è un pilota molto forte che ha un enorme potenziale e non c’è motivo per cui non possa diventare campione del mondo, crediamo che i nostri piloti siano molto forti e abbiano un potenziale molto elevato. L’importante è essere in grado di lavorare per convertire questo potenziale in risultati reali”, ha concluso Elkann.