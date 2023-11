Alonso-Perez, rivalità e rispetto: “sono più vecchio! Ecco cosa ho detto a Checo”

SportFair

Il Gran Premio del Brasile di Formula 1 ha regalato spettacolo puro con la battaglia finale tra Alonso e Perez per il terzo posto. Lo spagnolo dell’Aston Martin ha conquistato il podio ad Interlagos per soli 53 millesini, con un finale al fotofinish.

Una battaglia speciale, con due campioni che si rispettano molto, come hanno dimostrato al termine della corsa, nelle loro dichiarazioni,

“È stata una lotta dall’inizio alla fine perché Alonso è un pilota con cui puoi lottare. Con pochissimi nella categoria puoi avere questo tipo di battaglia. Mi sono divertito perché so che con lui è diverso e lui combatte in un modo diverso, legale“, ha commentato Sergio Perez.

“Dall’interno l’ho visto molto più facilmente rispetto alle persone dall’esterno , anche se è diventato un po’ complicato. È stata senza dubbio la mia gara più combattuta. È stata una gara molto intensa, non abbiamo avuto il tempo di rilassarci. Ho detto a Checo di non sottopormi a questa pressione perché non sono più vecchio, sono più vecchio“, ha aggiunto Alonso.