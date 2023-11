Formula 1, si corre a Las Vegas: gli orari del GP e dove vederlo in tv

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 sta per volgere al termine. Mancano solo due appuntamenti e i piloti potranno andare in vacanza. Nonostante Max Verstappen sia campione del mondo matematicamente ormai da un mese, lo spettacolo e i colpi di scena non mancano mai nei weekend di gara.

Prima della pausa invernale, ecco arrivare un appuntamento imperdibile: la Formula 1 si sposta negli Stati Uniti, dove domenica si correrà il nuovissimo GP di Las Vegas.

Tra polemiche e temperature glaciali, il prossimo round della stagione è attesissimo. Il nuovo weekend di gara sarà trasmesso in diretta sui canali Sky, mentre qualifiche e gara in differita su TV8 rispettivamente sabato alle 11.45 e domenica alle 14.00.

Gli orari del GP di Las Vegas

Venerdì 17 novembre

5.30 – FP1

9.00 FP2

Sabato 18 novembre

5.30 FP3

9.00 Qualifiche

Domenica 19 novembre

7.00 Gara