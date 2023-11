Formula 1, domenica l’ultimo atto: gli orari del GP di Abu Dhabi e dove vederlo in tv

SportFair

La stagione dei motori sta per volgere al termine. Se la MotoGP deve ancora incoronare il suo campione del mondo e lo farà domenica a Valencia, la Formula 1 conosce già da tempo il campione iridato di questo 2023.

Nonostante il Mondiale già definito, lo spettacolo in pista non manca mai e gli appassionati non vogliono perdersi nemmeno un appuntamento. Domenica si corre l’ultimo round della stagione 2023 di Formula 1.

I piloti si spostano a Yas Marina, dove si corre il GP di Abu Dhabi. Max Verstappen punta ad un’altra vittoria, l’ennesima, per chiudere in bellezza un 2023 da record. La Ferrari vorrà provare ancora una volta a far bene.

Il weekend di gara di Yas Marina sarà trasmesso sui canali Sky, mentre qualifiche e gara andranno in onda in differita in chiaro su TV8 rispettivamente sabato alle 18 e domenica alle 18.

Il programma del GP di Abu Dhabi

Venerdì 24 novembre

10.30-11.30 FP1

14.00-15.00 FP2

Sabato 25 novembre

11.30-12.30 FP3

15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 26 novembre

14.00 Gara