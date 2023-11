Formula 1, non solo motori! Al GP di Las Vegas una cappella per… sposarsi | VIDEO

SportFair

L’attesa sta per terminare: domenica si corre il GP di Las Vegas. I piloti della Formula 1 sono pronti a sfidarsi in quello che sarà il penultimo appuntamenti della stagione, nonostante le critiche e le gelide previsioni.

Nonostante ciò sembra che a Las Vegas sarà tutto esaurito e ci si prepara ad un evento spettacolare, non solo sportivo, ma anche d’arte e musica e di… matrimoni!

Mentre si parla di una cerimonia d’apertura con stelle del calibro di John Legend, Tiesto, Will I Am e Thirty Seconds to Mars, spuntano foto e video di un allestimento speciale e… insolito.

Gli organizzatori del GP di Las Vegas hanno costruito una cappella nuziale nel paddock per i fan che desiderano sposarsi durante il fine settimana. La cappella, chiamata “Race To The Altar”, ha una parete decorata con fiori insieme a un cartello che recita: “Luci spente e insieme andiamo”. C’è anche una show car di F1 nella cappella con la scritta “Just Married” sull’ala posteriore.

Love in the fast lane💍❤️ Introducing the first-ever #F1 wedding chapel 💒#LasVegasGP pic.twitter.com/loK5LTDpiO — F1 Las Vegas (@F1LasVegas) November 13, 2023