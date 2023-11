Formula 1 – Leclerc, addio dolore: pit stop dal dentista in Brasile prima del GP

SportFair

E’ tutto pronto a San Paolo per un nuovo round della stagione 2023 di Formula 1. Reduce dal terzo posto in Messico, Leclerc arriva in Brasile con sensazioni positive, ma prima di tornare in pista ha voluto risolvere un problema che gli creava non pochi fastidi.

Dal GP degli Stati Uniti il monegasco si trascinava un problema ai denti che lo ha costretto a gareggiare in Messico sotto antidolorifici, medicinali che adesso potrà evitare di prendere.

Alla vigilia del GP del Brasile, Leclerc si è sottoposto ad un intervento presso una clinica odontoiatrica nella capitale di San Paolo per risolvere un ascesso al dente del giudizio.

“Cosa renderebbe più felice una Ferrari tifosi? Forse qualche vittoria durante tutto l’anno; Forse un sacco di P1-2 in alcune gare; Forse campionato piloti + costruttori…. o tutto questo più Charles Leclerc nel nostro studio dentistico?!?! Nessuna parola può descriverlo… Il nostro ragazzo d’oro era in casa!! 🥰❤️ 🏎️“, queste le parole sui social della dottoressa.