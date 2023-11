Formula 1, scioperi e gelo minacciano il GP di Las Vegas

SportFair

La Formula 1 e tutti gli appassionati si preparano ad uno degli appuntamenti più attesi di sempre, il GP di Las Vegas. Per questo attesissimo round della stagione 2023 è stato speso oltre mezzo miliardo di di dollari per renderlo l’appuntamento più attraente del calendario, ma stanno spuntando tanti problemi che potrebbero rovinare questo weekend di gara.

Lo sciopero

Uno dei problemi che minaccia il GP di Las Vegas è uno sciopero: sembra che migliaia di lavoratori del settore alberghiero siano pronti a scioperare se non verrà raggiuntp un accordo adeguato con i casinò, gli hotel e i ristoranti. Con uno sciopero paralizzante minacciato e molti fan scontenti che già richiedono rimborsi, l’evento è stato gettato nel caos. Anche i piloti non sono del tutto entusiasti della prospettiva di correre per le strade di Sin City. Temperature fredde Tradizionalmente, le gare di F1 si svolgono in climi caldi, ma di certo non sarà il caso di Las Vegas. A causa della stagione e degli orari di partenza ritardati, sarà una delle gare più fredde nella storia della F1. La temperatura scenderà probabilmente tra i 5 e i 10º C, il che potrebbe presentare diversi problemi, soprattutto con gli pneumatici. Gli pneumatici F1 sono progettati per offrire un’aderenza ottimale alle alte temperature. Ciò significa che le basse temperature porteranno ad una mancanza di grip in pista, che potrebbe comportare la punizione di alcuni piccoli errori individuali. Ciò potrebbe rivelarsi molto costoso su una strada stretta. “Inizialmente non abbiamo considerato che di notte fa molto, ma molto freddo. In gara la temperatura potrà scendere fino a 3-4 C°. Far funzionare le auto a quelle temperature sarà una sfida. L’azienda fornitrice di pneumatici ha svolto del lavoro per assicurarsi che le gomme siano in grado di far fronte a questa situazione. Sicuramente ci troveremo di fronte a nuove sfide che non abbiamo mai affrontato prima, ma credo che sarà spettacolare“, ha affermato Ross Brawn a talkSport.