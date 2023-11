Formula 1, incredibile a Las Vegas: FP2 a porte chiuse, cosa è successo

SportFair

La prima giornata in pista a Las Vegas è stata molto caotica. La prima sessione di prove libere di Formula 1 è stata interrotta e sospesa definitivamente dopo solo 10 minuti a causa dell’incidente di Carlos Sainz.

Lo spagnolo è stato costretto a fermarsi dopo aver preso a tutta velocità un tombino, che ha danneggiato la sua Ferrari. A seguito di questo problema la FIA ha deciso di controllare tutta la pista ed è stato necessario del tempo extra per mettere in sicurezza tutta la pista.

Per questo motivo le FP2 sono slittate di oltre due ore, iniziando alle 2.30 di notte. Una sessione di 90 minuti, che ha fatto scendere dalle vetture i piloti solo alle 4 del mattino.

Incredibile ma vero, la sessione si è disputata a porte chiuse.

FP2 senza pubblico

In tribuna a Las Vegas, durante le FP2, non era presente nessun tifoso. Nonostante i fan abbiano pagato il biglietto, il pubblico è stato allontanato dall’impianto poichè non poteva essere garantita la sicurezza dopo che lo staff addetto alla sicurezza del circuito aveva terminato il turno di lavoro, lasciando la pista.