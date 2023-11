Lewis Hamilton spettacolare in Brasile: l’omaggio a Senna è speciale | FOTO

SportFair

E’ tutto pronto a San Paolo per un nuovo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. I piloti sono arrivati ad Interlagos, dove si correrà il GP del Brasile, in formato Sprint.

Ad attirare l’attenzione nella giornata di ieri è stato Lewis Hamilton, a caccia della prima vittoria stagionale: il pilota britannico della Mercedes ha sfoggiato un look speciale.

Hamilton ha voluto omaggiare il suo idolo ed icona brasiliana Ayrton Senna e lo ha fatto con un outfit strepitoso: il pilota ha indossato un due pezzi in pelle nera, con una bandiera brasiliana dipinta a spruzzo sulla ‘zampa’ dei pantaloni, diverse strisce verdi e l’immagine di Senna, col suo nome in corsivo, sul dorso.

Designer

Il look di Hamilton è stato realizzato da Gerrit Jacob, un designer tedesco diplomato alla Central Saint Martins, che ha lanciato la sua etichetta omonima nel 2022, portando l’esperienza di artisti del calibro di Gucci, Balenciaga e Martine Rose alle sue collezioni prêt-à-porter.

Il marchio con sede a Berlino è noto per le sue silhouette non convenzionali e la combinazione unica di estetica e ha trovato rapidamente popolarità tra celebrità come Rosalía e Dua Lipa.

Prezzi

Un completo formato da pantaloni e giacca di Garrett Jacob, costa intorno ai 5000 euro. Quello realizzato per Hamilton, probabilmente, raggiunge una cifra ancora più elevata.

