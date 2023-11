Formula 1 – Verstappen in pole, bene Leclerc: la griglia di partenza del GP di Abu Dhabi

SportFair

Il weekend del GP di Abu Dhabi di Formula 1 è entrato nel vivo! I piloti sono scesi in pista per le ultime qualifiche della stagione 2023. Max Verstappen chiude in bellezza questa stagione di record, conquistando la pole position del GP di Abu Dhabi, davanti ad un ottimo Leclerc.

Terzo tempo per Piastri, seguito da Russell, mentre a Perez è stato cancellato il tempo e partirà dalla nona casella in griglia. Sabato amaro per Sainz, eliminato in Q1.

La griglia di partenza del GP di Abu Dhabi

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Leclerc

2ª fila: 3. Piastri, 4. Russell

3ª fila: 5. Norris, 6. Tsunoda

4ª fila: 7. Alonso, 8.Hulkenberg

5ª fila: 9. Perez, 10. Gasly

6ª fila: 11. Hamilton, 12. Ocon

7ª fila: 13. Stroll, 14. Albon

8ª fila: 15. Ricciardo, 16. Sainz

9ª fila: 17. Magnussen, 18. Bottas

10ª fila: 19. Zhou, 20. Sargeant