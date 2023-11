Verstappen e il record ‘imbattibile’ di Ascari: in Brasile è appuntamento con la storia

SportFair

Nonostante il Mondiale già messo in bacheca (il terzo) con largo anticipo, Max Verstappen non intende fermarsi. La fame è quella del campione, il cannibale è pronto a vincere ancora. Agli avversari lascia solo le briciole. E a Interlagos, in Brasile, può aggiungere un altro record alla sua carriera già straordinaria.

Appuntamento con la storia

Il 2023 di Max Verstappen potrebbe rivelarsi la stagione più vincente di sempre. Nel GP del Brasile, infatti, Verstappen avrà la prima di tre chance per vincere il GP che gli permetterebbe di battere il record di Alberto Ascari. Nel 1952, il ferrarista vinse 6degli 8 appuntamenti previsti nel Mondiale di quell’anno, una percentuale di vittorie del 75%.

Negli anni successivi, complice l’aumento delle gare in calendario, fu molto complicato anche solo avvicinarsi a quel primato: ci provarono Jim Clark (7/10 nel 1963) e Michael Schumacher (13/18 nel 2004). Ma il record è ancora lì, forse per poco.

Verstappen è attualmente a 16 successi su 19 gare disputate, gliene basta appena una: a Interlagos, Las Vegas e Abu Dhabi la chance per certificare, ancora di più, la sua legacy.