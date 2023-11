Formula 1, Alonso in Red Bull: Fernando è una furia

SportFair

E’ tutto pronto a San Paolo per un nuovo round della stagione 2023 di Formula 1. I piloti scenderanno in pista oggi per le prime prove libere e le qualifiche e intanto hanno parlato con i media per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al nuovo appuntamento stagionale.

Argomento della giornata di ieri in Brasile sono stati i recenti rumors di un trasferimento di Fernando Alonso in Red Bull, al posto di Perez, al fianco del campione del mondo Max Verstappen.

Lo spagnolo ha duramente smentito queste voci.

Le parole di Alonso

“Non c’è niente da dire. Sono solo voci da paddock di persone che stanno sui social e cercano solo di divertirsi e di guadagnare qualche follower. Ma non mi piace questo gioco, non mi diverte. Sono felice che qui ci siano solo professionisti, dunque non mi riferisco a voi, ma tutte queste voci provengono da persone che vogliono solo prendere in giro; non è divertente quando si gioca così con qualcosa. Mi assicurerò che ci siano delle conseguenze”, ha affermato lo spagnolo dell’Aston Martin.