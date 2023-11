Formula 1, l’esito del ricorso Haas: cambia l’ordine d’arrivo del GP degli USA?

SportFair

L’esito del GP degli USA corso nelle scorse settimane era ancora in bilico. Il motivo? Il ricorso presentato dalla Haas contro Alexander Albon, Logan Sargeant, Sergio Perez e Lance Stroll per aver infranto il regolamento sui limiti della pista in curva 6.

L’esito del ricorso

I commissari di gara hanno deciso di rigettare il ricorso della Haas poichè le prove presentate non soddisfano i requisiti richiesti per reclami di questo genere e la vicenda è stata chiusa senza passare all’analisi del merito delle prove.

Per esercitare il diritto di revisione è necessario presentare prove rilevanti, significative e soprattutto nuove, ovvero del materiale non disponibile entro il termine classico per il reclamo ordinario, che è di 30 minuti dalla pubblicazione della classifica provvisoria. La Haas avrebbe presentato principalmente i video delle telecamere on board dei piloti incriminati, già disponibili e dunque non considerati una ‘nuova prova’.

Per altro, la Direzione gara ha ricordato che nel giudicare le infrazioni sui limiti di pista vengono utilizzati sensori elettronici e telecamere fisse hd, non le riprese on board poichè considerate inaffidabili per valutare con precisione e consistenza se un pilota è andato o meno al di là della linea bianca che delimita il tracciato.

Visto che neanche le telecamere a circuito chiuso posizionate in curva 6 consentivano di effettuare il controllo sui track limit in maniera affidabile, i commissari avevano deciso già nel giorno della gara di non infliggere eventuali penalizzazioni dovute a infrazioni in quella zona della pista.