Formula 1, disastro Las Vegas: FP1 interrotte, danni alla Ferrari di Sainz | VIDEO

Il GP di Las Vegas inizia col piede sbagliato. Le FP1 sono state interrotte dopo circa 20 minuti di attività in pista a seguito di un problema accusato da Carlos Sainz.

Lo spagnolo della Ferrari è stato costretto a fermarsi per un problema alla sua monoposto, emerso dopo un brutto colpo in pista. Sainz non ha sbattuto contro cordoli o muri: è stato un tombino a creare il danno.

La FIA ha deciso di interrompere definitivamente la sessione per rimediare al danno ed evitare, dunque, problemi ad altre monoposto. Come Sainz, anche Ocon ha danneggiato allo stesso modo la sua vettura.

Sessione interrotta dunque, con Leclerc primo, col tempo di 1.40.909, seguito da Hulkenberg e Magnussen. Quarto invece il campione del mondo Max Verstappen.

I piloti torneranno in pista alle 9 italiane per la seconda sessione di prove libere, che potrebbe durare di più per recuperare parte delle FP1.

“A seguito di un’ispezione FIA, è stato riscontrato che un telaio di cemento attorno a un tombino aveva ceduto durante le FP1. La FIA sta iniziando i controlli su tutte le altre coperture del circuito. Eventuali modifiche alla programmazione verranno comunicate a tempo debito“, si legge in una nota della FIA.

“Stiamo verificando i danni causati alla macchina di Carlos quando ha urtato il tombino, che sembrano piuttosto estesi“, si legge invece in un breve messaggio della Scuderia Ferrari.

🚨 BREAKING: Thrilling twist at the 2023 Las Vegas Grand Prix! FP1 session called off as Carlos Sainz’s car collides with a manhole cover. Stay tuned for high-octane updates! #F1 #LasVegasGP #Sainz #UnexpectedTurns 🏎️💥 pic.twitter.com/XHtyXLmveJ

Carlos Sainz hits an uneven surface on track at Las Vegas GP FP1, so big that cracks the car’s floor.😬

🇺🇲 According to @ChrisMedlandF1, the FIA has stated that:

“Following inspection, it was the concrete frame around a manhole cover that has failed. We now need to check all of the other manhole covers which will take some time.”

The schedule could be adjusted if needed.#F1 pic.twitter.com/xT57wTODEb

— Carlos Sainz News (@CSainzNews_) November 17, 2023