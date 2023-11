Formula 1, cosa è successo a Leclerc in Brasile? Charles duro: le parole dopo il ritiro

SportFair

GP del Brasile amaro, amarissimo, per Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari ha posto fine alla sua domenica di gara ancor prima del via.

Leclerc ha infatti avuto un problema con la sua monoposto durante il giro di formazione, a causa del quale è finito contro le barriere.

Cosa è successo a Leclerc

Deluso, triste e arrabbiato, Leclerc ha così parlato ai microfoni Sky dopo l’incidente: “un problema con, non lo so neanche, non so dire quello che è successo, io ho perso l’idraulica del volante, poi le ruote posteriori si sono bloccate da sole, per una sicurezza sul motore, poi sono finito a muro. Quindi io oggi non potevo fare niente, mi sono arrabbiato, sono dispiaciuto tanto, era tutto messo in ordine per una buona gara, torno a casa dopo nemmeno tre curve, mi fa male”.

“Quest’anno non è stato sicuramente l’anno nel quale sono stato più fortunato, forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà, non so che fare, io la cosa migliore che posso fare è fare bene in macchina, quando rimetterò il casco tutti potranno contare su di me che darò il 100%, ora fa male. Se volevo ripartire? Ci avevamo pensato ma non è stato possibile“, ha aggiunto il monegasco.