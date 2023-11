Formula 1, come cambia la classifica piloti dopo la sprint race in Brasile

SportFair

Il solito Max Verstappen si è imposto nella sprint race di Formula 1 in Brasile. Il campione del mondo è stato autore di una grandissima partenza e Norris non è stato in grado di difendersi. L’olandese si è imposto senza problemi, sul podio Norris e Perez. In quarta posizione Russell, quinto Leclerc. Poi Tsunoda e Hamilton. Solo ottavo Sainz.

In classifica piloti Max Verstappen si avvicina ai 500 punti. In seconda e terza posizione Perez e Hamilton. Giornata positiva per Sainz nonostante l’ottavo posto: il ferrarista allunga a +1 su Alonso.

Formula 1, come cambia la classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 499 Sergio Perez (Red Bull) 246 Lewis Hamilton (Mercedes) 222 Carlos Sainz (Ferrari) 184 Fernando Alonso (Aston Martin) 183 Lando Norris (McLaren) 176 Charles Leclerc (Ferrari) 170 George Russell (Mercedes) 156 Oscar Piastri (McLaren) 87 Pierre Gasly (Alpine) 56 Lance Stroll (Aston Martin) 53 Esteban Ocon (Alpine) 45 Alexander Albon (Williams) 27 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 6 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6 Kevin Magnussen (Haas) 3 Liam Lawson (Alpha Tauri 2 Logan Sargeant (Williams) 1 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0