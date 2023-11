Formula 1, come cambia la classifica piloti dopo il GP del Brasile: super Alonso

SportFair

Il gran premio di Formula 1 in Brasile si è concluso con il solito dominio di Max Verstappen, in grado di controllare la gara già dai primi giri. Sul podio un sempre più sorprendente Norris e uno strepitoso Fernando Alonso. Giornata nera per la Ferrari: Sainz è solo sesto e Leclerc si è fermato clamorosamente nel giro di formazione.

In classifica piloti Max Verstappen sfonda il muro dei 500 punti, al secondo posto si conferma Sergio Perez. Lo scatto più importante è quello di Fernando Alonso, in grado di sorpassare Carlos Sainz.

La classifica del campionato di Formula 1

Max Verstappen (Red Bull) 524 Sergio Perez (Red Bull) 258 Lewis Hamilton (Mercedes) 226 Fernando Alonso (Aston Martin) 198 Lando Norris (McLaren) 195 Carlos Sainz (Ferrari) 192 Charles Leclerc (Ferrari) 170 George Russell (Mercedes) 156 Oscar Piastri (McLaren) 87 Lance Stroll (Aston Martin) 63 Pierre Gasly (Alpine) 62 Esteban Ocon (Alpine) 46 Alexander Albon (Williams) 27 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 13 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 6 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6 Kevin Magnussen (Haas) 3 Liam Lawson (Alpha Tauri 2 Logan Sargeant (Williams) 1 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0