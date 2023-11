Formula 1, bandiera rossa ad Abu Dhabi: incidente per Carlos Sainz | VIDEO

SportFair

La prima giornata di lavoro in pista a Yas Marina sta per volgere al termine. I piloti della Formula stanno sfrecciando sul circuito per la seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi. Sessione però interrotta a causa di un incidente.

Carlos Sainz, infatti, ha causato una bandiera rossa, a circa 40 minuti dal termine della sessione. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua monoposto, finendo a tutta velocità contro le barriere.

“Sto bene”, ha affermato Sainz, uscito incolume dalla sua Ferrari. Sta un po’ meno bene invece la vettura dello spagnolo.