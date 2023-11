Vendita monstre: la Mercedes 2013 di Lewis Hamilton è la più costosa della F1 moderna

SportFair

Vendita record per la Mercedes di Lewis Hamilton: la monoposto 2013 del pilota britannico entra nella storia per essere la vettura di Formula 1 moderna più costosa di sempre.

La Mercedes del 2013 è stata venduta per 15 milioni di sterline all’asta di RM Sotheby’s a Las Vegas lo scorso fine settimana: la più costosa della Formula 1 moderna, più della Ferrari F2003 di Michael Schumacher.

Tuttavia non è ancora così costosa come l’ auto di F1 più costosa di tutti i tempi. La Mercedes W196R del 1954, guidata da Juan Manuel Fangio, è stata venduta da Bonhams nel 2013 per 19,6 milioni di sterline.

Una vendita stellare e sbalorditiva, considerando che Hamilton con quella vettura non ha nemmeno vinto il Mondiale, arrivando quarto, ma con la F1 W04 Hamilton ha gareggiato 13 volte, vincendo un GP, quello d’Ungheria, nel 2013.