Fognini on fire all’ATP Metz! Derby dominato contro Sonego e semifinale

Fabio Fognini continua a regalare spettacolo all’ATP Metz ed è sempre più una sorpresa della competizione. Il 36enne si è imposto nel match dei quarti di finale, in un derby tutto italiano contro Lorenzo Sonego. La partita non è stata mai in discussione come conferma il netto punteggio di 2-0 dopo un’ora e 17 minuti.

Partenza fortissima di Fabio Fognini che piazza due break nel primo set e chiude con il risultato di 6-1 che non lascia repliche. Nel secondo set il tema dell’incontro non cambia, il ligure conquista altri due break e vince 6-2. Nel match di semifinale la sfida contro il francese Ugo Humbert.