WTA Finals senza storia: Swiatek spazza via Pegula, è la regina del tennis femminile

SportFair

Poco dopo l’una di notte aveva battuto Aryna Sabalenka, numero 1 al mondo, non proprio la più banale delle avversarie. Alle 22:30 è tornata sul cemento di Cancun per giocare la finale delle WTA Finals contro Jessica Pegula, numero 5 al mondo. Due partite in un giorno per Iga Swiatek, numero 2 del ranking WTA, o se preferite, la regina del tennis femminile.

Un bel messaggio dopo le polemiche di Parigi-Bercy sugli orari. Situazione diversa rispetto a quella di Sinner, ovviamente, ma la tennista polacca è scesa comunque in campo, in un torneo che di polemiche ne ha vissute già abbastanza, e ha fatto quello che le riesce meglio: vincere.

Un match senza storia, difficile anche da commentare. Swiatek ha lasciato un game all’avversaria, 1-6 / 0-6 il punteggio finale. La polacca ha dominato l’ultimo atto delle WTA Finals e ha chiuso la stagione nel migliore dei modi, dimostrando di essere ancora la tennista da battere.