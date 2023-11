Ferrari, divisa speciale a Las Vegas: look vintage per Leclerc e Sainz | FOTO

SportFair

Sesto posto per Carlos Sainz, Charles Leclerc non è neanche partito dopo essere finito muro nel giro di formazione. La Ferrari si lascia alle spalle il GP del Brasile con l’amaro in bocca. Nel weekend si torna subito in pista, nuovamente negli USA, nella città del gioco e della fortuna, Las Vegas.

Divisa speciale

Un po’ di fortuna alla Ferrari servirebbe proprio. Per ‘esorcizzare’ il momento, la scuderia di Maranello ha scelto una divisa speciale. Leclerc e Sainz scenderanno in pista con una divisa dal look vintage, con il colletto bianco e, in generale, una predominanza della colorazione bianca che va a sostituire gli inserti neri e gialli della divisa originale. La roulette della Formula 1 fermerà la sua pallina sul rosso Ferrari?