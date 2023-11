Federica Pellegrini, parto speciale: nel suo ‘elemento’, sotto le feste

SportFair

Rosario Fiorello è ormai un vero e proprio ‘influencer’ del mondo dello sport. Da quando ha spostato la sede di ‘Viva Rai 2’, il famoso programma mattiniero della Rai, dalle parti del Coni, lo showman siciliano ha sempre più a che fare con il mondo dello sport.

La reunion tra Luciano Spalletti e Francesco Totti, che non si vedevano da 6 anni, è partita proprio da lui. L’ultimo contatto con il mondo dello sport è arrivato ospitando in trasmissione Federica Pellegrini.

L’ex stella del nuoto italiano ha annunciato di essere incinta da qualche mese e, proprio a Fiorello, ha rivelato un particolare dettaglio riguardante il parto: “abbiamo deciso di far nascere nostra figlia in acqua, con Matteo (Giunta) abbiamo già scelto il nome“. Il parto avverrà tra Natale e Capodanno, in acqua, l’elemento che da sempre caratterizza la vita della ‘Divina’.