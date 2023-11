Bocelli invita Federer sul palco: l’ex campione non trattiene le lacrime, il VIDEO commovente

SportFair

Emozioni forti, fortissime, per Roger Federer. L’ex tennista svizzero ha assistito al concerto di Andrea Bocelli all’Hallenstadion di Zurigo e dopo essere stato invitato sul palco dal maestro, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Bocelli, informato della presenza di Federer tra il suo pubblico, lo ha presentato e lo ha invitato a salire sul palco al suo fianco durante “Nessun Dorma”, ultima aria del concerto.

“Stasera abbiamo una leggenda tra noi, Roger Federer. Per me sarebbe un onore dedicargli l’ultima aria, per le emozioni che ha regalato a tutti. Vorrei invitarlo qui sul palco”, ha annunciato Bocelli.

Emozionato e sorridente Federer ha abbracciato Bocelli e, durante l’ultima aria, non è riuscito a trattenere le lacrime. Commosso ed emozionato, il tennista svizzero si è dovuto asciugare le lacrime diverse volte mentre Bocelli cantava.

⚠️Attenzione: potrebbe partire la lacrima facile anche a voi. Questo video contiene Andrea Bocelli e un Roger Federer commosso. 🥹pic.twitter.com/bgU0SyfOpF — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) November 21, 2023