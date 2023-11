Divas WWE accusata di omicidio colposo: rischia fino a 25 anni di carcere

Tammy Sytch nei guai: dopo oltre un anno e mezzo di processo, l’ex wrestler rischia una condanna a 25 anni di carcere per omicidio colposo.

Tammy Sytch conosciuta nel mondo della WWE come Sunny, è stata processata per l’incidente stradale in cui morì nel 2022 un uomo di 72 anni. La sentenza verrà ufficializzata il 27 novembre.

Ad agosto 2022 Sunny ha deciso di patteggiare, senza opporsi all’accusa per il grave reato da lei commesso mentre era alla guida sotto effetto di alcol. Col patteggiamento rischia una pena massima fino a 25 anni di carcere.

Tammy ‘Sunny’ Sytch (50) si era inizialmente dichiarata non colpevole di tutte le accuse (guida in stato di ebbrezza, guida con patente sospesa e fino a sei altre accuse di reati minori), ma ha cambiato le sue dichiarazioni in un’aula di tribunale di Volusia (Florida) giorni prima dell’udienza. prova.

RJ Larizza , procuratore dello stato della Florida, ha dichiarato nell’ottobre 2023 che Tammy ‘Sunny’ Sytch “è un pericolo per la società, come dimostrano i suoi precedenti e il crimine per il quale è stata processata“.

“Sulla base dell’atrocità degli eventi e dei precedenti penali dell’imputata, lo Stato ritiene e sostiene che il massimo della pena consentita dalla legge sia l’unica pena appropriata per lei”, ha sostenuto l’accusa riguardo alla famosa ‘Divas’ della WWE, diventata famosa negli anni ’90, che ha è membro della WWE Hall of Fame dal 2011.